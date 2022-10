Mario + Rabbids Sparks of Hope: il viaggio galattico passa per Lucca Comics & Games 2022

Per non essere da meno della Zombie Walk di Dead Island 2 e dell'itinerario a tema Dungeons & Dragons, i ragazzi di Ubisoft Milano saranno a Lucca per presenziare alla prossima edizione del Lucca Comics & Games con un 'viaggio galattico' dedicato, ovviamente, a Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Da venerdì 28 ottobre a lunedì 1 novembre, Ubisoft invita tutti gli appassionati di Super Mario e dei Rabbids a festeggiare l'arrivo su Nintendo Switch di Mario + Rabbids Sparks of Hope partecipando a una serie di appuntamenti volti a svelare le curiosità, i dietro le quinte e gli aneddoti più divertenti di questo apprezzato crossover.

Agli eventi pianificati dal colosso videoludico francese ci saranno anche i membri del team di sviluppo del gioco, tra cui il Creative Director Davide Soliani e l'Art Director Mauro Perini, con tanti incontri di approfondimento sulla direzione artistica dell'ultima gemma sfornata da Ubisoft Milano. Eccovi allora la scaletta completa degli appuntamenti pianificati da Ubisoft Milano per celebrare il lancio di Mario + Rabbids Sparks of Hope insieme agli spettatori del Lucca Comics & Games 2022.

Venerdì 28 ottobre:

11:30 - 12:30 – conferenza “Davide Soliani e Mario + Rabbids, dal successo di Kingdom Battle al recente Sparks of Hope” con Davide Soliani presso Sala R.EC. (ex Sagrestia)

12:30 – 13:30 – sessione di live drawing aperta al pubblico presso la Casa del Boia

16:00 – 17:00 – sessione di live drawing aperta al pubblico presso la Casa del Boia

17:30 – 18.30 – conferenza “La direzione artistica di Mario + Rabbids Sparks of Hope” con Mauro Perini presso Sala R.EC. (ex Sagrestia)

Sabato 29 ottobre:

11.30 – 12:30 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

16:00 – 17:00 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

17:30 – 18:30 - conferenza “La direzione artistica di Mario + Rabbids Sparks of Hope” con Mauro Perini presso Sala R.EC. (ex Sagrestia)

Domenica 30 ottobre:

10:00 – 11:00 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

12:00 – 13:00 - sessione di live drawing dedicata ai bambini presso Lucca Junior, sala Family Palace

13:00 – 14:00 - sessione di live drawing aperta al pubblico presso Casa del Boia

17:30 – 18:30 - conferenza “La direzione artistica di Mario + Rabbids Sparks of Hope” con Mauro Perini presso Sala R.EC. (ex sagrestia)

La mostra presso la Casa del Boia (Via dei Bacchettoni 10 Lucca) proseguirà fino a lunedì 1 novembre. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, la frizzante avventura strategica disponibile dal 20 ottobre scorso in esclusiva su Nintendo Switch.