Mario + Rabbids Sparks of Hope X Rayman: il nuovo DLC arriva nel 2023

Dopo aver inaugurato il piano di supporto post lancio dell'esclusiva Nintendo Switch con la pubblicazione del DLC Tower of Doooom di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il team di Ubisoft Milano si appresta a rendere disponibile il terzo e ultimo tassello del season pass del gioco.

Nel corso dell'Ubisoft Forward, la software house italiana ha infatti presentato un breve segmento dedicato al prossimo DLC in arrivo nello strategico. Come confermato dalle immagini disponibili in calce a questa news, l'aggiornamento ribadisce che Rayman sarà il grande ospite di questa nuova espansione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. La notizia era già stata anticipata diversi mesi fa, ma ora arriva l'annuncio che il contenuto aggiuntivo diverrà disponibile entro la fine del 2023.



A introdurre il DLC ci ha pensato anche un breve trailer, che potete visionare in apertura a questa news. Il filmato ha offerto anche un nuovo sguardo alla seconda espansione in arrivo all'interno di Mario + Rabbids: Sparks oh Hope. Per il momento, tuttavia, ancora nessun dettaglio specifico su quella che sarà la data di lancio del DLC dedicato a Rayman.



In attesa di maggiori dettagli sul lancio e sui contenuti previsti per il terzo DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ricordiamo che dal palco dell'Ubisoft Forward è giunto a sorpresa anche il reveal della data di lancio di Avatar: Frontiers of Pandora.