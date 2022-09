Mario + Rabbids: 'Temevo che la gente potesse odiarlo', rivela Davide Soliani

Sullo sfondo delle ultime novità condivise dagli sviluppatori con i grandi progressi tecnici di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il Creative Director di Ubisoft Milano, Davide Soliani, è intervenuto ai microfoni di GamesIndustry.biz per raccontare le preoccupazioni per l'annuncio di questa serie crossover.

L'esponente della sussidiarna milanese di Ubisoft racconta infatti di quando, alla presentazione ufficiale dell'originario Mario + Rabbids Kingdom Battle, temeva che il pubblico non avrebbe accolto con favore questo progetto.

Soliani spiega infatti che, al tempo, "ero molto dubbioso e mi chiedevo se stavo facendo ciò che la gente voleva davvero. Con Kingdom Battle ero così nervoso per l'accoglienza del pubblico, ero sicuro che le persone avrebbero odiato il gioco a tal punto che inviavo messaggi ai miei colleghi spiegandogli che forse sarebbe stato il mio ultimo gioco. Quindi sì, sentivo tutta quella pressione anche perché era un gioco di cui nessuno nutriva delle aspettative. Il fatto è che quando lavori per quattro anni allo stesso progetto e insieme al tuo team gli dedichi tutto l'amore possibile, è naturale sentire quel genere di pressione".

Il Creative Director della serie di Mario + Rabbids prosegue nel suo discorso affermando come "basta anche un piccolo dettaglio fuori posto per rovinare tutto. O una persona che dica qualcosa di sbagliato. Con Kingdom Battle abbiamo avuto una fuga di notizie un paio di mesi prima del reveal dell'E3, e ricordo ancora l'odio ricevuto da chi mi mandava i messaggi della peggior specie. Ma poi il pubblico ha visto che il gioco era sviluppato da persone appassionato, quindi siamo stati fortunati a tenere a bada questa marea che non può essere controllata".

Il lancio di Sparks of Hope è previsto per il 20 ottobre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate la nostra ultima intervista agli sviluppatori e un ricco approfondimento su trama, gameplay e personaggi di Mario + Rabbids Sparks of Hope.