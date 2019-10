Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: demo disponibile su eShop

Nella giornata di ieri SEGA ha pubblicato la demo di Super Monkey Ball Banana Blitz HD mentre oggi la compagnia ha reso disponibile la versione di prova di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per Nintendo Switch, ora disponibile sull'eShop giapponese e non ancora scaricabile in Occidente.

La demo di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 include alcune discipline sportive come i 110 metri a ostacoli, karate, badminton, tiro con l'arco e surf, la versione di prova include anche il supporto per la lingua inglese ma non per il multiplayer online, mentre invece è possibile giocare in locale fino ad un massimo di quattro partecipanti.

Quasi certamente la versione demo di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 arriverà molto presto anche sullo store europeo, il gioco è atteso per il prossimo 8 novembre su Nintendo Switch. Squadra che vince non si cambia e SEGA in questo caso presenta un gioco sportivo multievento molto simile ai predecessori con un comparto tecnico migliorato, nuove discipline (tra cui gli eventi classici 2D 8-Bit), personaggi e un gameplay ancora più frenetico, senza però stravolgere la natura della produzione.