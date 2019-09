Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: un leak svela i personaggi SEGA e Nintendo

In occasione del Tokyo Game Show 2019, Atlus e SEGA hanno aperto un sito web dedicato interamente a Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I curatori del portale hanno pubblicato per errore la lista completa dei personaggi che saremo in grado di interpretare nel nuovo party game per Switch.

Il leak involontario di SEGA, tutt'ora ammirabile sul portale in lingua giapponese, assume la forma di un'immagine "placeholder" che ritrae le icone stilizzate dei protagonisti del nuovo capitolo della serie sportiva dedicata alle Olimpiadi.

Una rapida analisi delle icone rivelerebbe infatti i volti di eroi Nintendo come Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Wario, Waluigi, Yoshi, Donkey Kong, Bowser Jr., Diddy Kong, Toadette, Larry Koopa, Ludwig von Koopa, Rosalina e Wendy O. Koopa. Per quanto riguarda i personaggi provenienti dagli universi videoludici di SEGA, il leak suggerisce la presenza di Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Eggman (Dr. Robotnik), Shadow, Silver, Metal Sonic, Blaze, Vektor, Jet, Zavok, Zazz, Eggman Nega, Espio e Rouge.

Speriamo quindi di ricevere al più presto una conferma o una smentita ufficiale da parte degli sviluppatori nipponici. Nel frattempo, vi ricordiamo che Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 8 novembre. Sin dal lancio, come scoperto durante la Gamescom, potremo cimentarci con le sfide in salsa retrò degli Eventi 2D Classici, con grafica ispirata alle console 8-bit e ai mitici party game per NES.