Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: il nuovo video svela gli eventi Classic 2D

Nel corso dell'ultima puntata di Nintendo Presents confezionata durante la Gamescom 2019 dai curatori dei canali YouTube della casa di Kyoto, SEGA ha alzato finalmente il sipario sugli Eventi 2D Classici di Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con una video dimostrazione in salsa retrò.

Nel nuovo capitolo dell'ormai storica serie sportiva dedicata alle Olimpiadi che vede per protagoniste le due mascotte di Nintendo e SEGA, gli appassionati del genere avranno a disposizione una pletora di discipline tra cui scegliere. Il video della Gamescom 2019 si focalizza appunto su queste discipline e su una categoria completamente inedita di eventi, ossia quelli Classici 2D con grafica ispirata alle vecchie glorie per NES e dei party game su console 8-bit.

Nel corso della kermesse videoludica tedesca è stata così annunciata la lista completa delle discipline presenti nel gioco, ovvero 100 metri, corsa a ostacoli, 4x100 metri, tiro con l'arco, badminton, boxe, canoa, lancio del disco, karate, "dream racing", "dream shooting", equitazione, scherma, calcio, ginnastica ritmica, lancio del giavellotto, rugby, skateboard, arrampucata, tennistavolo, surf, salto triplo e nuoto.

Per quanto riguarda le discipline da svolgersi in 2D nella modalità Classica che ricrea idealmente le sfide delle Olimpiadi di Tokyo del 1964, potremo affrontare le prove di 100 metri, tuffi su piattaforma da 10 metri, corsa o stacoli da 400 metri, judo, kayak, salto in alto, maratona, volteggio, volley e tiro.

Prima di lasciarvi al nuovo video di gioco, vi ricordiamo che Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sarà disponibile a partire dall'8 novembre in esclusiva su Nintendo Switch.