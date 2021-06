Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in offerta su Amazon

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è il videogioco di Nintendo con licenza ufficiale delle prossime olimpiadi di Tokyo, che dovevano svolgersi nel 2020 ma sono state posticipate a questa estate a causa della pandemia COVID-19.

Nel gioco impersoneremo ben 32 personaggi (16 per la squadra Mario e 16 per la squadra Sonic), che si sfideranno in moltissimi eventi: 100m piani, 110m a ostacoli, staffetta 4x100m, salto triplo, lancio del giavellotto, lancio del disco, nuoto, badminton, calcio, equitazione, scherma, canoa, pugilato, ginnastica artistica, rugby a 7, tennis da tavolo, tiro con l'arco, arrampicata sportiva, skateboard, karate e surf.

Da pochi giorni Amazon ha aperto anche i preordini di Giochi Olimpici Tokyo 2020 Il Videogioco Ufficiale, in arrivo il 22 giugno e preordinabile a 39,99 euro a questi link per PS4 e PS5, Xbox One e Series X e Nintendo Switch, che include ben 18 discipline differenti con uno stile di gioco prettamente arcade, un multiplayer online ed in locale e una dettagliata customizzazione degli atleti.

