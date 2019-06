Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: la Video Anteprima dall'E3 2019

Date perciò un'occhiata alla nostra Video Anteprima di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e diteci cosa ne pensate di questo frizzante progetto previsto al lancio su Nintendo Switch nel mese di novembre . A chi ama questo genere di esperienze videoludiche, consigliamo infine di ammirare i gameplay dall'E3 del videogioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 , anch'esso in sviluppo presso le fucine digitali di SEGA ma atteso in uscita su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 24 luglio del prossimo anno.

La nostra prova tra gli stand Nintendo dell'E3 2019 si è focalizzata proprio su queste discipline inedite, dandoci l'opportunità di intuire i passi compiuti dagli sviluppatori nipponici per coniugare il realismo competitivo dei migliori giochi sportivi all'intrattenimento fine a se stesso che rappresenta da sempre la cifra stilistica dei party game di maggior successo, un ambito in cui la casa di Kyoto primeggia incontrastata sulla concorrenza da diversi anni.

Gli emuli di Mario e Sonic, ma anche di Yoshi, Amy Rose, Luigi e del Dr. Eggman, avranno infatti la possibilità di cimentarsi in tutti gli sport dei precedenti episodi della serie e in quattro eventi nuovi di zecca, ossia il Karate , il Surf , l' Arrampicata Sportiva e lo Skateboard .

Nel nuovo capitolo della loro eterna battaglia a suon di record olimpici , i due iconici eroi dell'universo videoludico giapponese giocheranno in casa per esaltare il pubblico degli avveniristici stadi di Tokyo 2020 attraverso una serie tutta nuova di competizioni.

Le due mascotte di Nintendo e SEGA sono pronte a tornare alle Olimpiadi con Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in arrivo a novembre su Switch.

