Mario e Sonic alle Olimpiadi 2020: uno sguardo al gameplay e ai minigiochi

Mentre alle Olimpiadi vere e proprie manca poco meno di un anno, data la cerimonia d'apertura fissata per il 24 Luglio 2020, non ci sarà da aspettare ancora molto per il classico videogioco dedicato ai Giochi Olimpici con protagonisti Mario e Sonic, storiche mascotte del mondo videoludico.

Il gioco infatti uscirà l'8 Novembre in esclusiva su Nintendo Switch (primo di ben quattro giochi annunciati dedicati a Tokyo 2020) ed in occasione del Tokyo Game Show, Sega ha mostrato un po' del gameplay dell'atteso titolo sportivo. Nel video si vedono per la prima volta nel dettaglio alcuni sport inediti, come le arti marziali o lo skateboard, che sembra quasi un racing game all'interno del videgioco stesso.

L'attenzione passa poi sugli eventi Classic 2D, con la grafica retrò e che strizzano l'occhio ai giocatori più nostalgici, e infine sono stati svelati due dei minigiochi che troveremo all'interno del titolo.

Il primo era una sorta del vecchio e caro "Aguzza la vista" della Settimana Enigmistica, una sorta di versione nostrana del classico "Where's Waldo?", dove in mezzo una folla di personaggi il giocatore dovrà trovare Toad. Il secondo ricorda un po' i classici sparatutto arcade a scorrimento degli anni '80, in cui Mario si trova a bordo di un aereo e deve sparare ai nemici che gli si parano davanti.

Potete trovare il video in cima alla news, mentre per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Mario e Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020.