Mario, Sonic, Tetris e altri classici distribuiti illegalmente da un'estensione di Edge

Stando a quanto portato alla luce da The Verge, sullo store del browser Microsoft Edge erano disponibili delle estensioni che permettevano di scaricare copie illegali di alcuni classici dei videogiochi, come Mario Kart 64, Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog 2, Pac-Man, Tetris e, ironicamente, pure Minecraft, che è un'IP della stessa Microsoft.

Nessuno degli sviluppatori originali erano ovviamente coinvolti nello sviluppo e nella distribuzione di tali estensioni. Da quando la notizia è stata diffusa, tutte le estensioni segnalate da The Verge sono state rimosse dallo store. Il portale aveva individuato 35 diversi giochi (alcuni delle pessime imitazioni, altri invece erano ROM originali a tutti gli effetti) attribuiti a 10 differenti "sviluppatori". A quanto pare, come dimostra uno screenshot condiviso su ResetEra e che noi abbiamo allegato in calce a questa notizia, nella giornata di ieri l'account Twitter ufficiale Microsoft Edge Dev ha persino pubblicizzato alcune di queste estensioni a tutti gli "amanti di Pac-Man, Tetris e Mario Kart". Il tweet è stato poi rimosso.

Come dicevamo, queste estensioni non sono più reperibili. Le loro schede, in ogni caso, presentavano recensioni degli utenti risalenti fino allo scorso ottobre, ciò significa che circolavano indisturbate da un bel po' di tempo. Anche se gli emulatori sono tecnicamente legali, la distribuzione di rom ufficiali non lo è affatto.