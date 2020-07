Mario Sports, il marchio rinnovato da Nintendo: la serie potrebbe tornare

Si avvicina un compleanno importante in casa Nintendo: il buon Mario, eroico e avventuroso idraulico dai natali italiani, si appresta infatti a celebrare il proprio trentacinquesimo anniversario.

Per l'occasione, diversi rumor suggeriscono l'imminente annuncio di Super Mario 35th Anniversary, una raccolta dedicata all'icona videoludica che dovrebbe accogliere al suo interno alcuni dei capitoli più apprezzati della serie. Tra le ipotesi più gettonate, al momento figurano Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007). In attesa di scoprire se quest'indiscrezione si rivelerà fondata, un ulteriore dettaglio ha attirato l'attenzione del pubblico.



Il team Nintendo ha infatti provveduto a rinnovare il marchio di Mario Sports, scatenando speculazioni legate ad una nuova declinazione sportiva delle avventure di Mario e degli altri personaggi che popolano il Regno dei Funghi. L'IP, nello specifico, ha trovato nuova linfa vitale nei database dell'EUIPO, ovvero l'European Union Intellectual Property Office. La scelta rivela sicuramente un interesse da parte della Casa di Kyoto nei confronti del brand, ma, è bene sottolinearlo, non implica automaticamente che un annuncio legato ad esso sia attualmente in dirittura d'arrivo.

In chiusura, non possiamo non rammentare l'imminente appuntamento con le novità per Nintendo Switch: la Casa di Kyoto ha infatti annunciato a sorpresa un nuovo streaming dedicato. Ovviamente, la Redazione seguirà il Nintendo Direct Mini in diretta, a partire dalle ore 15:30, direttamente dal Canale Twitch di Everyeye: non mancate!