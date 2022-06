Mario Strikers Battle League domina il mercato UK, buona partenza per The Quarry

Arriva la nuova classifica di vendite relativa al mercato del Regno Unito, che prende in analisi il periodo compreso tra il 4 e l'11 giugno 2022. E come ampiamente prevedibile, a dominare è Mario Strikers Battle League Football, nuova fatica sportiva di Nintendo che si impone subito al vertice in termini di vendite.

Il gioco di calcio arcade sviluppato da Next Level Games debutta infatti al primo posto della nuova classifica UK, nonostante un esordio il 20% inferiore rispetto a quanto registrato un anno prima da Mario Golf Super Rush. Da tenere comunque presente che i dati condivisi riguardano le performance del loro mercato retail, non è dunque da escludere che il nuovo Mario Strikers abbia ottenuto vendite ancora più consistenti grazie alla distribuzione digitale. Con Mario Strikers Battle League che povrebbe ricevere 10 personaggi aggiuntivi in futuro, Nintendo si prepara a supportare con costanza il suo nuovo titolo, che potrebbe dunque continuare ad essere protagonista delle classifiche di vendita anche nelle prossime settimane.

Il resto del podio è invece occupato da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e da Horizon Forbidden West. Ecco di seguito la Top 10 completa:

Mario Strikers Battle League Football LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Horizon Forbidden West The Quarry Nintendo Switch Sports Kirby e La Terra Perduta FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon Arceus Minecraft (Switch)

The Quarry esordisce in quarta posizione: per il nuovo horror di Supermassive Games si segnalano l'85% delle copie fisiche vendute su PlayStation 5, superando inoltre l'agguerrita concorrenza di Nintendo Switch Sports e dell'ultimo Kirby. La nostra recensione di The Quarry vi illustre tutte le caratteristiche e qualità della nuova produzione dai creatori di Until Dawn.