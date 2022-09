Mario Strikers Battle League Football: annunciati i contenuti del secondo update gratuito

Tra i numerosi annunci del Nintendo Direct di settembre si fanno strada anche Mario Strikers Battle League Football e i contenuti inediti in arrivo con il secondo update gratuito del titolo sportivo con protagonista il baffuto idraulico italiano.

Grazie al filmato che vi abbiamo riportato in apertura potete dare un primo sguardo alle novità con cui Mario Strikers Battle League Football si arricchirà nel mese di settembre (al momento siamo ancora privi di una precisa data di uscita). Tra i principali contenuti inclusi nel secondo aggiornamento gratuito troviamo i nuovi personaggi Pauline e Diddy Kong, insieme all'introduzione della classifica Striker.

"Preparati per il secondo aggiornamento gratuito di Mario Strikers: Battle League, in uscita su Nintendo Switch questo mese! Affronta i rivali nei panni della potenza fisica Pauline o abbagliali con l'alta velocità di Diddy Kong, inoltre, verranno aggiunti più equipaggiamento e un altro stadio! Goditi altre nuove funzionalità in questo aggiornamento come la nuova classifica Striker! La classifica Striker mostra la tua classifica individuale in base ai record di battaglia delle partite online in modalità Battaglia rapida e alla maggior parte delle partite online in modalità Strikers Club".

In chiusura dell'evento Direct, Nintendo ha svelato la data di lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, titolo ufficiale del sequel di Breath of the Wild.