Mario Strikers: Battle League Football annunciato per Nintendo Switch

I primi minuti dell'atteso Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 ci hanno regalato l'annuncio di Mario Strikes: Battle League Football, terzo episodio della serie calcistica con protagonista l'idraulico italiano, che ricordiamo essere nata su GameCube nel 2005 con Super Mario Strikers e proseguita nel 2007 su Wii con Mario Strikers: Charged.

Il filmato di presentazione, dopo un po' di sana azione in computer grafica, ci introduce al gameplay vero e proprio della produzione, che si presenta come un titolo calcistico dalla vena spiccatamente arcade. In Mario Strikes: Battle League Football si gioca lo strike, uno sport 5 contro 5 simile al calcio in cui la miglior difesa l'attacco, che fa affidamento su dribbling, contrasti, strumenti e tiri speciali. Rivestirà un ruolo di vitale importanza anche l'equipaggiamento, il quale influisce su statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi, oltre che sull'aspetto.

Mario Strikes: Battle League Football supporterà inoltre il multiplayer in locale fino ad otto giocatori, e il multiplayer online con il supporto ai club. Queste e altre informazioni possono essere trovate nel trailer dell'annuncio di Mario Strikers: Battle League Football, che verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 10 giugno 2022. I preordini prenderanno il via immediatamente dopo la conclusione del Nintendo Direct in corso.