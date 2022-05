Mario Strikers Battle League Football, disponibile la Demo gratis: First Kick su Switch

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultimo video gameplay dedicato a Mario Strikers: Battle League Football, arriva una piacevole sorpresa per la community di Nintendo Switch.

Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato l'intenzione di rendere disponibile una speciale Demo gratis dedicata alla sua prossima esclusiva per la console ibrida. Già disponibile per il download su Nintendo eShop, quest'ultima include una modalità allenamento con la quale prendere familiarità con il sistema di comandi e i personaggi del titolo. I più competitivi potranno inoltre già sfidarsi online, grazie ad una modalità match a squadre che risulterà attiva solamente per un periodo di tempo molto limitato. I giocatori interessati potranno infatti usufruirne nella Demo di Mario Strikers: Battle League Football solamente per due giorni, tra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022.

L'evento, ribattezzato da Nintendo Mario Strikers: Battle League Football - First Kick, consentirà dunque agli amanti del Regno dei Funghi di cimentarsi con il calcistico giapponese con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio ufficiale del titolo. Con l'uscita del gioco in programma per venerdì 10 giugno 2022, vi segnaliamo che potete scoprire tutti i segreti sul gameplay dello sportivo arcade nel ricco provato di Mario Strikers: Battle League Football, firmato dal nostro Gabriele Laurino.