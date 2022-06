Mario Strikers Battle League Football arriva a Milano con la sciarpa al 442 Sports Pub

Mentre cresce l'attesa dei giocatori per il lancio su Switch di Mario Strikers Battle League Football, Super Mario in persona ha fatto una capatina a Milano per donare la sua sciarpa da stadio al 442 Sports Pub.

La nuova, simpatica iniziativa promozionale organizzata da Nintendo Italia avrà luogo nel capoluogo lombardo nella giornata di domani, venerdì 10 giugno, in coincidenza del lancio in esclusiva Switch del nuovo capitolo della serie di Mario Strikers.

Per l'occasione, la mascotte nintendiana più celebre donerà la sua personale sciarpa da ultras al 442 Sports Pub, lo storico locale meneghino amatissimo dai tifosi di calcio e famoso per la sua collezione di oltre 300 sciarpe appese lungo tutte le pareti. In calce alla notizia potete ammirare quel mattacchione di Super Mario aggirarsi tra i locali dello storico 442 di Milano in vista dell'appuntamento con i fan.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Mario Strikers Battle League Football, con tutte le analisi e i giudizi di Michele Verardi sull'ultima esperienza calcistica a vocazione multiplayer (sia in rete che a schermo condiviso) di Next Level Games.