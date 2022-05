Mario Strikers Battle League Football: il calcio secondo Nintendo nel nuovo video gameplay

Il frenetico gameplay di Mario Strikers Battle League Football si fa ancora più adrenalinico nel nuovo video pubblicato da Nintendo in vista del lancio del prossimo calcistico arcade in esclusiva su Switch.

Il nuovo party game in salsa sportiva ideato da Next Level Games, già autori dell'originario Mario Strikers, farà indossare gli scarpini ai personaggi principali del Regno dei Funghi per spronarli a competere sui campi di calcio virtuali insieme a tutti i loro appassionati.

Il "video 101" di Battle League Football ci permette di scoprire ulteriori dettagli sul titolo, come le abilità da utilizzare in partita per percuotere, fulminare e colpire gli avversari a suon di calci volanti, hyper strike e mosse speciali uniche per ciascuno degli atleti provenienti dalla dimensione nintendiana dell'idraulico baffuto della Grande N.

Date perciò un'occhiata al nuovo video pubblicato da Nintendo Italia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa frizzante esperienza arcade votata al multiplayer cooperativo e competitivo. Prima di lasciarvi alla video panoramica, vi ricordiamo che Mario Strikers Battle League Football sarà disponibile dal 10 giugno rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch.