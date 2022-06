Mario Strikers Battle League Football a un centesimo da GameStop con il ritiro usato

Sono questi gli ultimissimi giorni per prenotare Mario Strikers Battle League Football per Nintendo Switch al prezzo di 0.01€ da GameStop. Come? Riportando in negozio due giochi usati per Switch validi per la promozione.

Avete tempo fino al 9 giugno, la promozione è valida fino ad esaurimento scorte, GameStop ricorda che "I giochi riportati dovranno essere integri e completi di custodia e libretto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate."

Sul sito di GameStop potete verificare la validità dei giochi usati, tramite il motore di ricerca vi basterà digitare il nome del gioco e assicurarvi che nella pagina del prodotto compaia la dicitura gioco valido per le promo, in caso contrario il prodotto in vostro possesso non potrà essere utilizzato per aderire alla promozione, ma potrete comunque riportarlo in negozio ottenendo una valutazione dallo staff.

Mario Strikers Battle League Football è disponibile dal 10 giugno in esclusiva su Nintendo Switch, la promo di GameStop è valida fino al giorno precedente all'uscita del gioco e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Indubbiamente una bella occasione per acquistare a prezzo ridotto uno dei videogiochi più attesi della stagione estiva che sta per iniziare.