Mario Strikers Battle League Football: come sbloccare tutti i contenuti

Mentre impazza la classica sfida annuale tra FIFA 22 ed eFootball, Nintendo propone la sua alternativa arcade ai calcistici più famosi pubblicando una nuova esclusiva sportiva per Nintendo Switch: Mario Strikers Battle League Football.

Come molti dei prodotti della compagnia giapponese, anche Mario Strikers contiene una grande quantità di elementi che prima di poter essere utilizzati all'interno del gioco devono essere sbloccati, raggiungendo una serie di condizioni particolari. Nei prossimi paragrafi di questa guida scoprirete dunque come ottenere tutti gli elementi sbloccabili di Mario Strikers Battle League Football.

Come sbloccare la Coppa Campionato

La modalità di gioco Battaglie di Coppa vi permetterà di affrontare inizialmente cinque diverse coppe, ciascuna delle quali contro una squadra dalle caratteristiche diverse. Le coppe in questione sono:

Cannone

Catena

Turbo

Muscolo

Tiro

Dopo averle vinte tutte sbloccherete una sesta coppa, la Coppa Campionato, nella quale dovrete scontrarvi contro le migliori squadre in assoluto controllate dall'intelligenza artificiale.

Come sbloccare la Modalità Galattica

Questa modalità non è altro che il più alto livello di difficoltà con il quale è possibile affrontare Mario Strikers Battle League Football. Per sbloccarlo non dovrete fare altro che vincere la Coppa Campionato a difficoltà normale.

Come sbloccare la Coppa Campionato in Modalità Galattica

Il procedimento in questo caso è del tutto simile a quanto già visto in precedenza. Tutto quello che dovrete fare sarà vincere le cinque coppe (Cannone, Catena, Turbo, Muscolo e Tiro) in Modalità Galattica, e sbloccherete la sfida finale: la Coppa Campionato al massimo livello di difficoltà.

Come sbloccare il set di equipaggiamento Bushido

Questo particolare set di equipaggiamento, che potete vedere indossato da Mario nella copertina dell'articolo, si compone di quattro elementi dalle caratteristiche molto potenti:

Elmetto Bushido: +4 passaggio, -1 forza, -1 velocità, -1 tiro, -1 tecnica

+4 passaggio, -1 forza, -1 velocità, -1 tiro, -1 tecnica Bracciali Bushido: +4 tecnica, -1 forza, -1 velocità, -1 tiro, -1 passaggio

+4 tecnica, -1 forza, -1 velocità, -1 tiro, -1 passaggio Armatura Bushido: +4 forza, -1 passaggio, -1 velocità, -1 tiro, -1 tecnica

+4 forza, -1 passaggio, -1 velocità, -1 tiro, -1 tecnica Scarpe Bushido: +4 velocità, -1 forza, -1 passaggio, -1 tiro, -1 tecnica

Per sbloccare il set Bushido dovrete vincere la Coppa Campionato almeno a difficoltà normale: in questo modo i quattro pezzi di equipaggiamento compariranno all'interno del negozio virtuale del gioco, dove poi potrete acquistarli per 300 pezzi d'oro ciascuno. Per saperne di più sul funzionamento e l'influenza che hanno le caratteristiche dei pezzi di equipaggiamento potete consultare la nostra guida agli attributi dei personaggi di Mario Strikers Battle League Football.

Come sbloccare le opzioni di Personalizzazione dello Stadio

La modalità online del titolo, chiamata Strikers Club, permette ai giocatori di possedere e personalizzare il proprio stadio personale. Ecco la lista di tutto quello che potrete modificare:

Tema generale dello stadio

Recinzioni

Decorazioni della linea di porta

Porta

Campo di gioco

Per personalizzare tutti questi elementi avrete bisogno di accumulare e spendere la valuta virtuale della modalità Strikers Club, chiamata Bolt, la quale può essere ottenuta semplicemente giocando nella modalità multigiocatore online del gioco. Se avete bisogno di qualche consiglio per prevalere sui vostri avversari in questa modalità, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi per vincere le partite in Mario Strikers Battle League Football.