Mario Strikers Battle League Football Fist Kick: come ottenere 100 Punti Platino gratis

Mario Strikers Battle League Football esce il 10 giugno su Switch ma Nintendo offre ai giocatori la possibilità di scendere in campo con qualche giorno di anticipo grazie alla demo Mario Strikers Battle League Football First Kick.

Tutto quello che dovrete fare è scaricare la demo First Kick dal Nintendo eShop, questa versione di prova mette a disposizione dei giocatori un ricco tutorial per imparare a padroneggiare le principali meccaniche di gioco prima dell'avvio dell'evento First Kick, in programma nei i seguenti orari:

Sabato 4 giugno

Dalle 05:00 alle 06:00

Dalle 13:00 alle 14:00

Dalle 21:00 alle 22:00

Domenica 5 giugno

Dalle 05:00 alle 06:00

Dalle 13:00 alle 14:00

Dalle 21:00 alle 22:00

Il First Kick di Mario Strikers Battle League Football sarà quindi disponibile solo nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno in tre diverse fasce orarie, ogni turno durerà 60 minuti durante i quali potrete giocare da soli o in co-op con un amico sulla stessa console.



Partecipando ad una qualsiasi sessione dell'evento First Kick otterrete 100 punti di platino gratis nel programma Missioni e Premi di Nintendo Switch Online, punti che potrete utilizzare per sbloccare icone, cornici, avatar e sfondi. Mario Strikers Battle League Football è disponibile dal 10 giugno in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch.