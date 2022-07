Mario Strikers Battle League Football primo in Italia, podio completamente Nintendo

Nella settimana che va dal 13 al 19 giugno 2022, Mario Strikers Battle League Football è stato il videogioco più venduto in Italia lasciandosi alle spalle Nintendo Switch Sports e Mario Kart 8 Deluxe, per un podo che lascia poco spazio alle sorprese.

In Top 10 trovano spazio anche Leggende Pokemon Arceus, FIFA 22, GTA V e Kirby E La Tera Perduta, oltre a Gran Turismo 7, unico gioco per PlayStation 5 presente in classifica.

TOP 10 ITALIANA

MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* NINTENDO SWITCH SPORTS* MARIO KART 8 DELUXE* FIFA 22 NINTENDO SWITCH GRAN TURISMO 7 PS5 MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION POKEMON LEGENDS ARCEUS* FIFA 22 PS4 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* GRAND THEFT AUTO V PS4

TOP 10 CONSOLE

MARIO STRIKERS BATTLE LEAGUE FOOTBALL* NINTENDO SWITCH SPORTS* MARIO KART 8 DELUXE* FIFA 22 NINTENDO SWITCH GRAN TURISMO 7 PS5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION POKEMON LEGENDS ARCEUS* FIFA 22 PS4 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* GRAND THEFT AUTO V PS4

TOP 10 PER PC

METAL GEAR RISING REVENGEANCE FOOTBALL MANAGER 2022 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE PERSONA 4 GOLDEN TEKKEN 7 ASSASSIN'S CREED ORIGINS GRAND THEFT AUTO V DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA THE HINOKAMI CHRONICLES TOTAL WAR WARHAMMER III ASSASSIN'S CREED II

Per i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco vengono considerate solamente le vendite fisiche mentre non sono conteggiati i download digitali. Cosa ne pensate della Top 10 italiana di fine giugno? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.