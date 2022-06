Mario Strikers Battle League Football: Nintendo calcia e fa goal!

Mario Strikers Battle League Football segna il debutto della serie omonima su Nintendo Switch, dopo tennis e golf, Mario e gli altri abitanti del Regno dei Funghi tornano a dedicarsi anche al calcio arcade.

Dopo essere strati travolti da un tornado di divertimento con la prova di Mario Strikers su Switch, ci siamo immersi a capofitto nell'universo arcade di Battle League Football per poi riemergervi con una certezza: l'ultima esclusiva Switch è incredibilmente divertente!

L'ultima, frizzante esperienza arcade plasmata da Next Level Games riesce infatti ad evolvere e migliorare ogni aspetto ludico e contenutistico del capitolo precedente, garantendo così l'accesso a un mare di attività da svolgere sia da soli che in multiplayer cooperativo e competitivo insieme a Super Mario e compagni.

Sono davvero tante le qualità che può vantare questo nuovo party game in salsa sportiva di Nintendo, a cominciare dalla caratterizzazione dei personaggi e delle arene per poi arrivare al complesso sistema di gioco tutto mosse speciali, hyper strike e calci volanti.

Per saperne di più sull'ultimo titolo di Next Level Games in arrivo su Switch il prossimo 10 giugno, vi invitiamo a calcare i campi di calcio virtuali della nuova esclusiva nintendiana leggendo la nostra recensione di Mario Strikers Battle League Football a cura di Michele Verardi.