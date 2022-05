Mario Strikers Battle League Football: personalizzazione e gameplay nei nuovi trailer

Il canale YouTube ufficiale di Nintendo si è oggi dedicato all'imminente Mario Strikers Battle League Football, dal momento che ha accolto ben tre nuovi trailer dedicati al titolo arcade.

I filmati in questione sono molto brevi e sembrano essere stati creati per tutti quei giocatori che non conoscono la serie. In una manciata di secondi, infatti, ciascuno dei trailer pubblicati dalla Grande N permette di farsi un'idea ben precisa di una delle meccaniche di gioco. Uno dei video è incentrato sugli spettacolari tiri speciali di alcuni degli eroi presenti nel gioco, i quali oltre ad essere coreografici sono anche molto complessi da parare. Nel secondo filmato, invece, possiamo dare un'occhiata alle azioni più frenetiche, visto che sui campi di Mario Strikers Battle League Football è possibile darsele di santa ragione per sottrarre la sfera all'avversario. Nel terzo ed ultimo trailer si può osservare il sistema di personalizzazione dei personaggi, i cui parametri possono essere alterati tramite l'ausilio di pezzi d'equipaggiamento aggiuntivi.

Prima di lasciarvi ai tre filmati, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 10 giugno 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.

Avete già visto il match di Mario Strikers Battle League Football commentato da Riccardo Trevisani?