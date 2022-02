Mario Strikers: Battle League Football è in preordine ad un prezzo scontato

Mario Strikers: Battle League Football è un videogioco di calcio in arrivo sviluppato da Next Level Games e pubblicato da Nintendo, l'uscita in esclusiva per Nintendo Switch è prevista per il 10 giugno 2022, è il terzo capitolo della serie Mario Strikers, i precedenti titoli hanno visto luce su Gamecube e Wii.

Mario Strikers: Battle League Football è un videogioco di calcio in stile arcade cinque contro cinque con un gameplay caotico ed esagerato.

Vai in gol dribblando, passando la palla ai compagni e sfruttando contrasti, strumenti e devastanti tiri speciali. Se avvisti una sfera sul campo, acchiappala e caricala mentre gli avversari sono distratti per scatenare un ipertiro, un tiro speciale che ti permette di segnare due gol invece di uno!

Personalizza la tua squadra come preferisci assegnando un equipaggiamento che modifica non solo l'aspetto dei giocatori, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi.

Fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch. Oltre alle partite singole, il gioco online includerà la modalità Club Striker, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale.