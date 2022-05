Mario Strikers Battle League Football è uno spettacolo! La nostra prova su Switch

In attesa della recensione, abbiamo provato una demo di Mario Strikers Battle League Football, la prossima esclusiva in arrivo su Nintendo Switch, e siamo stati travolti da un tornado di divertimento.

La nuova, frizzante esperienza arcade votata al multiplayer cooperativo e competitivo plasmata da Next Level Games non disconosce quanto offerto dai precedenti capitoli ma ne evolve le meccaniche di gioco per elevare ulteriormente il tasso di divertimento offerto agli utenti di queto party game in salsa sportiva.

La versione dimostrativa First Kick di Mario Strikers Battle League Football ci permette infatti di apprezzare il grande lavoro svolto nella caratterizzazione dei personaggi e delle arene, come pure nella realizzazione del complesso (ma estremamente accessibile) sistema di gioco tutto calci volanti, mosse speciali, tiri pirotecnici e hyper strike.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video che campeggia a inizio articolo e della nostra anteprima di Mario Strikers Battle League Football, con tutte le considerazioni e gli interessanti spunti di riflessione offertici dal buon Gabriele Laurino in vista del lancio della nuova esclusiva Switch, previsto per il sempre più prossimo 10 giugno.