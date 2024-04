Mario Strikers: Battle League Football in super promozione su Amazon

Mario Strikers: Battle League Football è un videogioco di calcio sviluppato da Next Level Games e pubblicato da Nintendo, uscito in esclusiva per Nintendo Switch il 10 giugno 2022, è il terzo capitolo della serie Mario Strikers, i precedenti titoli hanno visto luce su Gamecube e Wii.

Mario Strikers: Battle League Football è in videogioco arcade di calcio, frenetico e caotico, spesso esagerato. Andremo in goal grazie alle caratteristiche uniche dei componenti della nostra squadra, dribblando e passando la palla ai compagni, sfruttando i contrasti ed i super tiri. un tiro speciale ci permette anche di segnare un goal che vale due punti.



La squadra può essere personalizzata nella velocità, forza e precisione dei passaggi grazie all'equipaggiamento che decideremo di utilizzare durante il gioco. Fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch. Oltre alle partite singole, il gioco online includerà la modalità Club Striker, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale.

