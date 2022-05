Mario Strikers Battle League: il gameplay è più frenetico che mai

Nintendo of Japan ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Mario Strikers Battle League Football, incentrato sui vari personaggi del gioco, sulle mosse speciali e sulle principali meccaniche di gameplay.

Nella clip possiamo vedere ad esempio Waluigi effettuare un Super Tiro, oltre all'Hyper Strike di Peach, spazio anche alla personalizzazione delle divise da gioco e ad altri aspetti della produzione sviluppata da Next Level Games. Il trailer è interamente in giapponese e al momento Nintendo non ha (ancora) pubblicato una versione localizzata in lingua inglese e italiano, in ogni caso il filmato conferma di fatto la natura estremamente veloce e frenetica del gameplay.

Mario Strikers Battle League Football esce il 10 giugno in Europa in esclusiva su Nintendo Switch, tra i personaggi del roster confermati fino a questo momento troviamo Rosalinda, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Waluigi, Luigi, Bowser e ovviamente Mario.

Con Mario Strikers Battle League Football, Nintendo riporta in vita una serie che tanto successo ha riscosso ai tempi del GameCube e richiesta a gran voce dagli appassionati dei giochi sportivi con protagonista Mario e tutti gli altri personaggi del Regno dei Funghi, anche l'uscita estiva è una piccola tradizione per questo genere di produzioni Nintendo, pensiamo a Mario Tennis Aces e Mario Golf Super Rush, entrambi usciti nel mese di giugno come il nuovo Mario Strikers.