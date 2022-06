Mario Strikers Battle League fa gol: la prima recensione premia il ritorno della serie

Con l'uscita di Mario Strikers Battle League Football ormai dietro l'angolo, fissata su Nintendo Switch per il 10 giugno 2022, cominciando ad arrivare anche i verdetti per il nuovo gioco di calcio arcade incentrato su Mario e soci, che segna il ritorno della serie dopo ben 15 anni di assenza.

La prima valutazione proviene direttamente dal Giappone: nel numero 1749, infatti, Famitsu ha premiato l'ultima fatica di Next Level Games assegnando una pregevole media di 32 su 40, con ciascuno dei quattro recensori che ha assegnato un 8 al titolo Nintendo. Una partenza dunque incoraggiante per il ritorno di Mario Strikers, che promette di animare l'estate dei possessori di Switch con partite dal ritmo forsennato e dallo stile altamente spettacolare.

In attesa della nostra recensione sulla versione completa del gioco, potete intanto leggere le impressioni scaturite dal provato di Mario Strikers Battle League Football, che appare convincente sia in termini di gameplay, sia per uno stile grafico azzeccato che mette in risalto tutti gli effetti speciali del caos che si scatena in campo.

Nintendo sembra puntare forte sul nuovo Mario Strikers e ne sta già pianificando il futuro avendo confermato l'arrivo di DLC. A tal proposito sembra infatti che Mario Strikers Battle League potrebbe ricevere 10 personaggi aggiuntivi dopo il lancio, stando ad alcuni leak per il momento però non confermato o smentiti.