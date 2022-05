Mario Strikers Battle League Football: Mario e soci meglio di Holly e Benji nell'opening!

Dopo aver presentato una panoramica dedicata al gameplay di Mario Strikers: Battle League Football, il team del colosso di Kyoto presenta nuove informazioni dedicate alla prossima avventura sportiva di Mario e compagni.

Dopo essersi cimentato nel tennis e nel golf, l'icona Nintendo è infatti pronta a testare un nuovo sport su Nintendo Switch. Questa volta la scelta è ricaduta sul calcio, pronto ad animare il Regno dei Funghi con una nuova competizione. E con il debutto di Mario Strikers: Battle League Football ormai piuttosto imminente, il team della Grande N ha deciso di offrire i primi dettagli relativi a quello che sarà il roster di personaggi disponibile nel titolo.



Di seguito, vi riassumiamo dunque i nomi confermati per l'esclusiva Nintendo Switch:

Mario;

Luigi;

Bowser;

Peach;

Rosalinda;

Toad;

Yoshi;

Donkey Kong;

Wario;

Waluigi;

Per l'occasione, direttamente da Nintendo Giappone, arriva inoltre un'anteprima della sequenza introduttiva di Mario Strikers: Battle League Football. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video pone l'accento sulle abilità speciali di Mario, Bowser, Donkey Kong e compagni, che sembrano non temere il confronto nemmeno con i leggendari personaggi della serie manga di Holly e Benji / Capitan Tsubasa!



Ricordiamo che Mario Stikers: Battle League Football è sviluppato da Next Level Games ed è atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 10 giugno 2022.