Mario Strikers Battle League pesa davvero poco su Switch: ecco le dimensioni

Tra le sorprese del Nintendo Direct di febbraio c'è stato anche l'annuncio di Mario Strikers Battle League, il nuovo gioco di calcio con protagonista il baffuto idraulico italiano in arrivo a giugno su Switch.

Stando alle informazioni in nostro possesso sul nuovo titolo arcade di Nintendo, sappiamo che in Mario Strikers Battle League potremo cimentarci nella disciplina sportiva dello strike, uno sport 5 contro 5 simile al calcio che pone fortemente l'accento sulle manovre offensive, sul dribbling, i contrasti, oltre agli strumenti e tiri speciali. Le nostre prestazioni varieranno anche a seconda del nostro equipaggiamento, il quale non solo influisce sul nostro aspetto estetico ma determina anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi.

Visitando la pagina eShop di Mario Strikers Battle League scopriamo ora un dettaglio che interesserà in particolar modo coloro che sono intenti ad acquistare il prodotto in versione digitiale: le dimensioni del download. La scheda ufficiale del titolo ci conferma che il gioco pesa soltanto 3GB, una cifra davvero contenuta se paragonata con altre produzioni Nintendo (Super Smash Bros. Ultimate, ad esempio, pesa oltre 16GB).

Ricordiamo che Mario Strikers Battle League, sequel di Mario Strikers Charged per Wii e l'originale the Super Mario Striker per GameCube, sarà disponibile a partire dal 10 giugno di quest'anno in esclusiva su Nintendo Switch.