Mario Strikers Battle League vi farà creare lo stadio dei vostri sogni

Mario Strikers Battle League Football si prepara al calcio d'inizio su Nintendo Switch, fissato per il prossimo 10 giugno 2022. Il ritorno della serie sportiva Nintendo, ferma da 15 anni, promette di rendere ancora più rovente l'estate degli utenti, che potranno aspettarsi diversi contenuti sia al lancio che nelle settimane successive.

Già si parla di 10 personaggi aggiuntivi per Mario Strikers Battle League dopo il lancio, sebbene per il momento la casa di Kyoto non abbia fornito indicazioni precise su cosa aspettarsi nei mesi successivi al debutto del gioco sul mercato. Ad essere invece sicura la personalizzazione degli stadi grazie alla modalità Club Striker illustrata brevemente in un tweet da Nintendo Italia. Grazie a questa opzione, infatti, i giocatori potranno sbizzarrirsi e creare campi da gioco quanto più fantasiosi possibili.

Tutto, dai pali al bordo campo passando per le tribune ed i campi stessi, può infatti essere personalizzato a piacimento tramite diverse opzioni messe a disposizione da Nintendo, in modo così da creare stadi unici a seconda dei propri gusti. Che vogliate creare un campo quanto più tradizionale possibile, oppure aggiungere vari riferimenti al mondo di Super Mario, grazie al Club Striker potrete farlo e godervi così le frenetiche partite all'interno di una cornice speciale.

Aspettando dunque di mettere le mani sopra il gioco, la nostra anteprima di Mario Strikers Battle League Football vi darà un assaggio di cosa aspettarvi dal titolo sviluppato da Next Level Games.