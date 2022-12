Mario Strikers Battle League: Strutzi e Bowser Jr nel trailer del terzo update gratis

Nel corso del pomeriggio, Nintendo ha deciso di svelare al pubblico tutte le novità in arrivo su Mario Strikers Battle League Football attraverso il terzo contenuto aggiuntivo gratuito.

La prima novità della patch consiste nell'aggiunta al roster di Bowser Junior: questo personaggio viene definito un giocatore equilibrato per quello che riguarda i parametri, sebbene la sua specializzazione riguardi i passaggi, tipo d'azione nel quale è particolarmente abile. Strutzi, il secondo personaggio giocabile introdotto con l'espansione, è invece una attaccante abile nell'esecuzione dei tiri e con un più che discreto valore nella statistica intitolata 'Tecnica'. L'aggiornamento in questione introduce anche un nuovo set d'equipaggiamento per i calciatori dell'esclusiva Switch: ci riferiamo al 'Set Crostaceo', che dona ai personaggi un aspetto simile a quello delle creature marine e al contempo ne migliora tecnica e velocità.

Tutte queste novità faranno parte del terzo DLC gratis di Mario Strikers Battle League Football, la cui pubblicazione avverrà il prossimo mercoledì 14 dicembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa di mettere le mani sui nuovi contenuti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Mario Strikers Battle League Football.

Avete già scaricato la demo gratis di Mario Strikers Battle League Football?