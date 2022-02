Mario Strikers Battle League è sviluppato da Next Level Games

Nintendo non ha confermato il team di sviluppo al lavoro su Mario Strikers Battle League ma grazie alla rating board australiana scopriamo che il gioco è attualmente in lavorazione negli studi di Next Level Games, già autore dei precedenti Mario Strikers.

Nato nel 2003, Next Level Games è uno studio canadese che nel corso degli anni ha sviluppato titoli come Super Mario Strikers per GameCube, Mario Strikers Charged per Wii, Punch-Out!!, Luigi's Mansion Dark Moon, Metroid Prime Federation Force e Luigi's Mansion 3 per Switch, solamente per citare alcune produzioni sviluppate dallo studio nel corso di quasi venti anni di vita.

Proprio l'enorme successo di Luigi's Mansion 3 per Switch ha convinto Nintendo ad acquisire Next Level Games nel 2021, lo studio è ora un team interno di Nintendo e si occupa di sviluppare nuovi giochi e fornire supporto agli altri studi di proprietà del colosso giapponese.

Mario Strikers Battle League esce il 10 giugno ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch, con questo nuovo titolo la serie Mario Strikers compie un nuovo passo avanti confermandosi un franchise importante per la casa di Kyoto, l'ottimo riscontro ottenuto con i precedenti titoli ha convinto l'azienda a riportare in vita l'IP anche grazie alle numerose richieste della community.