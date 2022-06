Mario Strikers Battle League: i titoli di coda rivelano il primo personaggio DLC?

Mario Strikers Battle League Football è ora disponibile su Nintendo Switch, segnando il ritorno di Mario e soci sui campi di calcio dopo una lunghissima assenza. Giocabilità arcade, azioni spettacolari e un ritmo ben sostenuto compongono il biglietto da visita del titolo Nintendo, che promette di rendere incandescente l'estate dei fan.

La nostra recensione di Mario Strikers Battle League Football mette in risalto tutte le qualità del gioco sviluppato da Next Level Games, ma nei giorni precedenti al debutto sul mercato è stato anche confermato che il gioco riceverà contenuti DLC gratis post-lancio. Alcuni rumor hanno parlato di 10 personaggi aggiuntivi per Mario Strikers Battle League dopo il lancio, al momento però ancora avvolti nel mistero. Uno di questi, però, potrebbe già essere stato rivelato.

Nei titoli di coda dello sportivo arcade, infatti, sembra venga rivelato il cast di doppiatori al completo, e nella lista è incluso anche il nome di Nate Bihldorff, voce di Shy Guy. Il Tipo Timido non fa parte del roster di personaggi giocabili al lancio e, sebbene molte di queste creature compaiano in mezzo al pubblico, non sembrano emettere suoni particolari.

L'ipotesi dunque è che Shy Guy sia uno dei calciatori DLC aggiuntivi pianificati da Nintendo, forse addirittura il primo della lista. Per adesso si tratta di semplici speculazioni basate sui titoli di coda, ma la sua inclusione sembra altamente probabile se davvero sono in arrivo una decina di atleti aggiuntivi prossimamente. Senza dimenticare, infine, che il Tipo Timido era presente come personaggio di supporto nel vecchio Mario Strikers Charged per Wii, e dunque un suo ritorno nel nuovo episodio sarebbe molto plausibile.