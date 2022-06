Mario Strikers: guida agli attributi, come funzionano le statistiche dei personaggi

Dopo un paio di iterazioni e un silenzio durato tre lustri, il franchise di Mario Strikers è tornato alla ribalta con un capitolo uscito in esclusiva Nintendo Switch. In questa guida dedicata al calcistico firmato Next Level Games vi spiegheremo a cosa corrispondono gli attributi presenti in gioco, utili a caratterizzare i personaggi selezionabili.

Mario Strikers Battle League Football offre ai giocatori un roster composto da dieci figure iconiche, che vanno dai personaggi e antagonisti principali della serie a comprimari di tutto rispetto come Yoshi, Rosalina e il piccolo Toad. Ognuno di loro possiede cinque attributi che ne determinano le prestazioni in campo. Ecco quali sono e in che modo influenzano il gameplay.

Forza : influisce sulla capacità di effettuare i tackle e resistere ai contrasti

: influisce sulla capacità di effettuare i tackle e resistere ai contrasti Velocità : influisce sulla velocità di movimento

: influisce sulla velocità di movimento Tiro : influisce sulla precisione e sulla potenza dei tiri in porta

: influisce sulla precisione e sulla potenza dei tiri in porta Passaggio : influisce sulla velocità e sulla precisione dei passaggi

: influisce sulla velocità e sulla precisione dei passaggi Tecnica: influisce sugli Ipertiri e sulle mosse speciali

In conclusione, vi ricordiamo che il valore degli attributi (compreso tra lo zero e il numero venticinque) può essere modificato tramite l’equipaggiamento. I giocatori possono infatti acquistare pezzi d’armatura spendendo monete, che oltre a trasformare l’estetica dei personaggi agiscono direttamente sulle loro statistiche.

