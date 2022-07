Mario Strikers su Switch: c'è anche Daisy nel Pacchetto 1! Tutti i dettagli in video

Galvanizzati dalle ottime vendite di Mario Strikers Battle League Football su Switch, i canali social di Nintendo rimbalzano in rete il video di presentazione del Pacchetto 1, il primo DLC gratuito post-lancio del kolossal arcade a vocazione calcistica di Next Level Games.

L'aggiornamento, riscattabile a zero euro da tutti gli acquirenti dell'ultimo capitolo di Mario Strikers, porterà in dote due personaggi inediti nel roster di Battle League Football, ossia Daisy e il Tipo Timido. Le due vecchie conoscenze degli appassionati di videogiochi ambientati nell'universo di Super Mario vanteranno abilità specifiche che consentiranno ai giocatori di rendere ancora più varie le proprie tattiche.

Daisy e il Tipo Timido non saranno le uniche novità del Pacchetto 1: l'update gratuito introdurrà anche il Set Cavaliere con annesso equipaggiamento per migliorare forza e tiro, il nuovo stadio Rovine nel Deserto e diverse ottimizzazioni al gameplay. Il lancio del Pacchetto 1 è previsto per venerdì 22 luglio.

Come sottolineato sui social da Nintendo e Next Level Games, da qui a fine 2022 sono previsti altri due aggiornamenti gratuiti per Mario Strikers Battle League Football, ciascun dei quali aggiungerà alla già ampia offerta contenutistica dell'esclusiva Switch nuovi personaggi, stadi inediti e set di equipaggiamento ancora più originali.