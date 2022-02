Mario Strikers, Switch Sports e il nuovo Fire Emblem in preordine a 49.98 euro da GameStop

GameStop lancia una nuova promo sui prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch, prenotabili online e in negozio al prezzo promozionale di 49.98 euro l'uno, una bella occasione di risparmio sulle nuove esclusive targate Nintendo.

Dall'11 febbraio al 13 marzo potete prenotare Mario Strikers Battle League Football, Fire Emblem Warriors Three Hopes e Nintendo Switch Sports a 49,98 euro l'uno. Particolarmente interessante l'offerta su Nintendo Switch Sports poiché la confezione include oltre al gioco anche una fascia per la gamba e GameStop offre in regalo tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, tutto al prezzo di 49,98 euro.

Fino al 20 febbraio da GameStop sono validi gli sconti Nintendo Switch per San Valentino con offerte su giochi come Mario Party Superstars, Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe proposti a 49,98 euro l'uno mentre Ring Fit Adventure con l'accessorio Ring-Con costa 69.98 euro invece di 79,98 euro. Sconti anche suo giochi Pokemon, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Pokémon Perla Splendente e Pokémon Diamante Lucente e New Pokémon Snap sono in offerta a 49,98 euro l'uno.

Infine, i Game & Watch Super Mario Bros e The Legend of Zelda possono essere acquistati al prezzo promozionale di 39,98 euro invece di 50.98 euro, solo fino ad esaurimento scorte.