Mario Tennis Aces: 13 minuti di gameplay per la modalità storia

Nella giornata di oggi GameXplain ha pubblicato su Youtube due video gameplay inediti di Mario Tennis Aces dedicati alla Story Mode. Nel primo possiamo osservare una boss fight mentre il secondo ci presenta brevemente la trama del gioco e ci mostra alcuni dei puzzle, delle sfide e degli avversari che incontreremo sul nostro cammino.

A quanto pare in Mario Tennis Aces, l’idraulico italiano dovrà impedire a Lucien, una racchetta maledetta, di raccogliere le 5 pietre del potere e scatenare il caos. Diversi personaggi conosciuti compariranno nel corso dell’avventura, nei video allegati alla notizia vediamo Toad, Wario, Waluigi e Donkey Kong.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Mario Tennis Aces sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 22 giugno 2018. Se non vedete l’ora di provare il gioco, segnaliamo che dalle 16:00 di venerdì 1 giugno fino alle 00:59 del 4 giugno si terrà un torneo online in cui sarà possibile sfidarsi contro altri utenti nei panni di Mario, Peach, Yoshi e Bowser. Avanzando nella competizione, potremo sbloccare ulteriori personaggi. Se siete interessati a partecipare, potete già scaricare il client dall’eShop di Nintendo. Per ulteriori informazioni e dettagli sul titolo, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recentissima anteprima a opera di Marco Mottura.