Mario Tennis Aces: arriva il nuovo personaggio Tartosso, ecco il trailer

Nintendo ha presentato con un trailer il nuovo personaggio che entrerà a far parte dei tennisti di Mario Tennis Aces: si tratta di Tartosso, la versione scheletrica del koopa, noto in inglese come Dry Bones.

Tartosso è un personaggio di tipo Furbizia, ossia di quelli dotati di uno slice micidiale e capace di cambiare traiettoria repentinamente, ingannando così il proprio avversario. Per ottenere il personaggio bisognerà partecipare ad un torneo online nel periodo tra il 1 e il 31 maggio.

Tutti gli altri potranno ottenere Tartosso regolarmente a partire dal 1 giugno. Nel trailer d'annuncio, che trovate come di consueto in cima alla news, è possibile vedere il personaggio in azione e dare un'occhiata alla sua mossa speciale.

Nei giorni scorsi è arrivato l'aggiornamento 3.0 di Mario Tennis Aces, che ha apportato alcune novità al gioco, tra cui un nuovo divertente filmato introduttivo che vede anche la presenza di Wario e Waluigi, e due nuove modalità tra cui uno speciale evento a tempo dedicato al personaggio di Yoshi.

Per maggiori informazioni sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Mario Tennis Aces, mentre se state ancora muovendo i primi passi nel gioco e siete in difficoltà c'è la nostra guida con consigli e strategie utili per iniziare a giocare a Mario Tennis Aces.