Mario Tennis Aces arriverà su Nintendo Switch in primavera

Nintendo ha annunciato ufficialmenteper Switch, in uscita durante la primavera. Mario scenderà in campo in abbigliamento da tennis di classe per palleggi intensi contro una ampia serie di personaggi in vere e proprie battaglie tennistiche.

Nuove trovate nella funzionalità del gioco di tennis metteranno alla prova la vostra abilità nell’interpretare la posizione e il tiro dell’avversario per determinare quale colpo vi regalerà il vantaggio. E questa volta il gioco regala la prima modalità storia dall’epoca del gioco Mario Tennis su Game Boy Advance, che offre un nuovo gusto al gioco del tennis, con una varietà di missioni, battaglie contro i boss e altro. Il gioco verrà lanciato su Nintendo Switch in primavera.