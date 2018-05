Mario Tennis Aces: i data miner svelano personaggi, boss e arene

Manca ancora una settimana all'avvio della demo di Mario Tennis Aces, ma alcuni data miner che hanno preso in esame il client dell'applicazione già disponibile per il download hanno già scoperto alcune interessanti informazioni riguardo al nuovo capitolo della serie in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Apparentemente, la lista completa dei personaggi utilizzabili in Mario Tennis Aces si comporrà dei seguenti 26 nomi:

Mario

Luigi

Wario

Waluigi

Peach

Daisy

Yoshi

DK

Bowser

Bowser Jr.

Dry Bowser

Boo

Rosalina

Toadette

Toad

Diddy

Koopa Troopa

Paratroopa

Shy Guy

Kamek

Birdo

Spike

Dry Bones

Boom Boom

Chain Chomp

Blooper

In aggiunta, viene svelato che durante lo Story Mode del gioco si incontreranno diversi boss, tra cui Petey Piranha, Gooper Blooper, Ice Golem, Ester Koopa, Mirage, Statue Koopa e qualcosa o qualcuno che porta lo stravagante nome di "Inishienoudedameshi". Per quanto riguarda le arene, infine, sembra che, oltre al castello di Bowser, ci saranno stage sulla sabbia, sulla neve, altri ambientati nelle foreste, e così via. Vi consigliamo in ogni caso di prendere la notizia con le dovute cautele, dal momento che non sempre i contenuti scovati con il data mining vengono poi inseriti nella build finale del gioco.

Mario Tennis Aces sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal prossimo 22 giugno, ma già dalla prossima settimana i giocatori a vranno la possibilità di provare il titolo: a partire dal primo giugno, infatti, avrà inizio un torneo online aperto a tutti i possessori della console ibrida della Grande N. Per la precisione, la competizione si svolgerà dalle ore 16.00 di venerdì 1 giugno fino alle ore 01.00 di lunedì 4 giugno 2018.