Mario Tennis Aces, la data di uscita giapponese trapela prima del Direct

sarà uno dei protagonisti del Nintendo Direct di oggi ma Rakuten Books ha aggiornato probabilmente in anticipo i propri listini, svelando di fatto la data di uscita giapponese del gioco qualche ora prima della trasmissione.

Rakuten Books ha pubblicato la copertina giapponese del gioco (che trovate in calce alla notizia) e la data di uscita, apparentemente fissata per il 22 giugno 2018 in Giappone. La stessa data apparsa anche su Amazon Germania pochi giorni fa, cosa che farebbe pensare ad un lancio in contemporanea anche in Occidente.

Il sito svela poi la presenza di personaggi non ancora annunciati, tra cui Yoshi, Waluigi, Wario, Donkey Kong, Daisy, Rosalina e Bowser, i quali dovrebbero far parte del roster di Mario Tennis Aces. Ne sapremo certamente di più stasera alle 23:00, data di inizio del nuovo Nintendo Direct.