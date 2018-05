Mario Tennis Aces: demo per il torneo del 1° giugno, eShop Card in regalo per i migliori!

Nintendo ha reso disponibile il client Pre Torneo di Mario Tennis Aces sull'eShop europeo: in attesa della competizione (in programma nel primo weekend di giugno) potete scaricare gratuitamente la demo (pesa 394 MB) dallo store di Switch.

Il client permetterà a tutti i giocatori di partecipare al Torneo Online di Mario Tennis Aces promosso da Nintendo, previsto dalle 16:00 di venerdì 1 giugno e fino alle 00:59 del 4 giugno. Gli atleti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili (Mario, Peach, Yoshi e Bowser), vincendo le partite guadagneremo punti preziosi che ci permetteranno di avanzare nella competizione e sbloccare altri cinque personaggi.

La demo permette anche di giocare offline in single player contro avversari controllati dalla CPU al fine di allenarsi al meglio. Tutti coloro che scaricheranno e avvieranno il client Pre Torneo riceveranno anche una tuta di Mario (Salopette Classica) da utilizzare nella versione completa di Mario Tennis Aces, disponibile dal 22 giugno su Nintendo Switch.

Le novità però non finiscono qui perchè Nintendo ha messo in palio interessanti premi per i vincitori: i cinque migliori giocatori del torneo riceveranno altrettante eShop Card da 25 euro, inoltre sono previsti anche premi in estrazione tra cui eShop Card da 5 e 10 euro e custodie per Switch, maggiori dettagli e il regolamento completo sono disponibili sul sito di Nintendo.