Mario Tennis Aces: Diddy Kong si unirà al roster a settembre

Nintendo ha appena annunciato che il roster degli atleti di Mario Tennis Aces si espanderà ulteriormente grazie all'aggiunta di Diddy Kong.

Il simpatico personaggio, amico e spalla di Donkey Kong nella serie Country, sarà disponibile per i giocatori che parteciperanno al nuovo Torneo Online che si svolgerà dall'1 al 30 settembre. Trascorso tale periodo, Diddy Kong diverrà accessibile a tutti. A margine dell'annuncio, la casa di Kyoto ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, che mostra la scimmia ragno in azione e offre una panoramica delle sue abilità.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Mario Tennis Aces è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Se vi siete appena avvicinati al titolo, potrebbe tornarvi utile la nostra guida con i consigli e le strategie utili per iniziare a giocare.