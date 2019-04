Mario Tennis Aces: disponibile demo speciale con prova gratuita di Nintendo Switch Online!

Esordito su Nintendo Switch nel corso del giugno dello scorso anno, Mario Tennis Aces è attualmente protagonista di una nuova interessante iniziativa, disponibile solamente per un periodo limitato.

Come potete infatti facilmente verificare in calce, l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia ha annunciato una speciale promozione legata al gioco. A partire dalla giornata odierna e sino alle ore 10:00 di venerdì 3 maggio, i giocatori attivi su Nintendo Switch avranno la possibilità di scaricare una demo speciale di Mario Tennis Aces. In concomitanza, l'utente riceverà all'indirizzo e-mail associato al proprio account Nintendo un codice valido per una prova gratuita di sette giorni del servizio di abbonamento Nintendo Switch Online.



Una promozione sicuramente interessante, che offre ai videogiocatori l'opportunità di provare il titolo sportivo della Casa di Kyoto e il servizio di abbonamento online dedicato a Nintendo Switch. Per i lettori che desiderano maggiori informazioni sul gioco ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Mario Tennis Aces, a cura di Marco Mottura. Per assistervi nella scelta del personaggio più affine alle vostre preferenze videoludiche, vi segnaliamo una guida alle strategie dei personaggi di Mario Tennis Aces, all'interno della quale il nostro Enrico Di Piramo approfondisce gli stili dei membri del roster.