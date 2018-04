Mario Tennis Aces: disponibili tante nuove immagini e informazioni sui personaggi

Nelle scorse ore Nintendo Threehouse ha svelato tantissimi nuovi dettagli sulle tipologie di personaggi giocabili di Mario Tennis Aces. Per l'occasione, sono anche state pubblicate le immagini che potete ammirare in calce a questa notizia.

I personaggi All-Around, come facilmente intuibile, hanno statistiche bilanciate (ottimo tiro e buona velocità) e possono essere utilizzati in tutte le occasioni. Sono ideali per i giocatori alle prime armi poiché, fondamentalmente, non hanno debolezze particolari. Rientrano in questa categoria Mario, Luigi e Daisy.

Tra i personaggi Technical figurano invece Peach e Toadette. Entrambe hanno un ottimo controllo della palla e riescono a spedirla negli angoli più lontani del terreno di gioco, difficilmente raggiungibili dagli avversari. I loro Zone Shot e Special Shot non sono veloci quanto quelli degli altri, ma sono molto efficaci.

Tutti i personaggi inclusi nel gioco hanno caratteristiche ben precise, alcune delle quali spesso non previste neppure dalla loro classe di appartenenza. I giocatori dovranno quindi studiarli tutti con attenzione, in modo da trovare quello che si adatta maggiormente al proprio stile di gioco. Vi ricordiamo che Mario Tennis Aces verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno. Nei prossimi giorni verranno svelati i personaggi Defensive e Powerful.