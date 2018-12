Mario Tennis Aces: a Gennaio potrete sbloccare i classici costumi di Mario e Luigi

Nintendo prosegue il proprio programma di supporto a Mario Tennis Aces, il particolare titolo sportivo uscito in esclusiva su Nintendo Switch nel corso dell'estate 2018.

Tramite l'account Twitter britannico di Nintendo dedicato alle modalità competitive dei giochi della Grande N scopriamo infatti un'informazione interessante. Nel corso del mese di Gennaio, infatti, i videogiocatori che parteciperanno ai Tornei Online non potranno solamente utilizzare il nuovo personaggio giocabile Luma, ma avranno anche la possibilità di sbloccare un nuovo contenuto.

Come potete verificare dal cinguettio che vi lasciamo, come di consueto, in calce a questa news, i risultati ottenuti in occasione del Torneo di Gennaio di Mario Tennis Aces potrebbero consentirvi di sbloccare due nuovi outfit per i personaggi di Mario e Luigi. Si tratta dei costumi classici di queste due grandi icone Nintendo, dei cui quali visualizzare un'immagine di anteprima in allegato al Tweet presente in calce. Che cosa ve ne pare, vi piacerebbe poterli ottenere?

Per chi desiderasse maggiori informazioni su Mario Tennis Aces, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è presente la nostra Recensione del gioco, a cura di Marco Mottura. Per chi invece avesse da poco iniziato a cimentarsi col Titolo, segnaliamo la possibilità di consultare la nostra Guida dedicata a consigli e strategie per iniziare a giocare a Mario Tennis Aces.