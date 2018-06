Mario Tennis Aces giocato con il controller del GameCube: funziona davvero bene!

I giocatori in possesso di Nintendo Switch si stanno divertendo un mondo in questi giorni grazie alla Demo Torneo Online di Mario Tennis Aces. Il canale YouTube GameXplain ha anche provato a fare qualcosa di molto particolare.

Come potete vedere nel video condiviso in apertura, lo YouTuber gioca al titolo tennistico con il controller del Nintendo GameCube! Per fare ciò, utilizza il GameCube Controller Adapter per WiiU, accessorio che è stato reso compatibile anche con Switch grazie all'aggiornamento 4.0.0 dello scorso ottobre. Stando alla sua esperienza, pare che il controller funzioni davvero bene. Si adatta perfettamente allo schema dei comandi di Mario Tennis Aces, al punto che potrebbe essere preso seriamente in considerazione come alternativa. Potrebbe anche rappresentare un'ottima occasione per rispolverare non uno, bensì due accessori sicuramente finiti negli scatoloni di moltissimi giocatori. L'unico difetto è la mancanza delle funzionalità di vibrazione.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la Demo Torneo Online gratuita sarà accessibile fino alle ore 00:59 di domani lunedì 4 giugno. Fino ad allora, potrete scegliere tra quattro differenti tennisti, ovvero Mario, Peach, Yoshi e Bowser. Vincendo le partite guadagnerete punti preziosi da spendere per avanzare nella competizione e sbloccare altri cinque personaggi. Giocando alla demo verrete ricompensati con una tuta di Mario (Salopette Classica) da utilizzare nella versione finale di Mario Tennis Aces, che verrà lanciata in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 22 giugno.