Mario Tennis Aces: l'identità di 3 personaggi potrebbe essere stata svelata in anticipo

Ben tre personaggi di Mario Tennis Aces potrebbero essere stati svelati in anticipo. Un rivenditore giapponese, Geo Online, ha dato il via ai pre-ordini e come bonus sta offrendo una simpatica borsa sulla quale appaiono Mario, Peach, Luigi e i simboli degli altri personaggi.

I più attenti hanno notato che tra di essi figurano anche Birdo, Diddy Kong e Paratroopa, la cui effettiva presenza nel roster non è ancora stata confermata da Nintendo. Probabilmente, è solo questione di tempo prima che vengano svelati in via ufficiale. Birdo, anche conosciuta come Strutzi, ha fatto la sua prima apparizione come villain in Super Mario Bros. 2, prima di diventare un personaggio buono. Diddy Kong è un amico di Donkey Kong, e ha fatto il suo debutto nella serie Country. I Paratroopa sono invece le tartarughe immaginarie che popolano i mondi visitati da Mario.

Tra i personaggi già confermati in via ufficiale troviamo invece:

All-Around : Mario, Luigi, Daisy.

: Mario, Luigi, Daisy. Technical : Peach, Toadette;

: Peach, Toadette; Powerful : Wario, Bowser, Donkey Kong, Chain Chomp;

: Wario, Bowser, Donkey Kong, Chain Chomp; Defensive : Waluigi, Bowser Jr.;

: Waluigi, Bowser Jr.; Speedy : Toad, Yoshi;

: Toad, Yoshi; Tricky: Rosalina, Boo.

Vi ricordiamo che Mario Tennis Aces verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno. Cosa ve ne pare del roster dei personaggi? Manca qualcuno di rilevante, secondo voi?