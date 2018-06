Mario Tennis Aces: Koopa Troopa e Blooper si aggiungeranno al roster durante l'estate

Nintendo ha annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi nel roster di Mario Tennis Aces, in uscita il 22 giugno in esclusiva su Switch. Nello specifico si tratta di Koopa Troopa e Blooper, in arrivo rispettivamente a luglio e agosto.

Non ci sono al momento ulteriori dettagli ma è probabile che trailer e immagini dei due nuovi personaggi possano essere pubblicati nel corso delle prossime settimane. Il nuovo gioco di tennis targato Nintendo uscirà il 22 giugno in contemporanea mondiale, la prima recensione di Mario Tennis Aces a cura di Famitsu è positiva e premia il gioco con un voto di 33/40.

Avete visto il nuovo trailer del gioco con protagonista Rafa Nadal intento a sfidare Super Mario sui campi da tennis?